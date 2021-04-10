Заседание было инициировано Украиной в рамках Венского документа ОБСЕ.

Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Об этом в субботу, 10 апреля, сообщается в Твиттере миссии США при ОБСЕ.

"На запрос Украины государства-участники ОБСЕ соберутся сегодня в 16.00 (по центральноевропейскому времени) с целью получения разъяснений от России по поводу наращивания ею войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Стягивание войск РФ к границе Украины: что известно

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

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По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что истинные цели России в стягивании войск к украинским границам могут крыться в усилении давления на Киев, чтобы он уступил в переговорном процессе.

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Автор: Виктория Гордиенко