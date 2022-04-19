Британия вскоре отправит в Украину бронированные ракетные установки Stormer HVM.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на информированные источники в Минобороны.
Две недели назад Минобороны Британии продемонстрировало пусковую установку Stormer для украинских коллег на выставке в Солсбери.
Stormer производится компанией BAE Systems, для ее управления требуется всего три человека (командир, водитель и стрелок) и ракеты Starstreak.
Этими ракетами можно сбивать вражеские низколетящие самолеты и вертолеты.
Эксперты называют их "лучшим комплектом", который был когда-либо отправлен западным государством.
13-титонные высокотехнологичные пусковые установки могут быть загружены и отправлены в Украину в считанные дни.
"Не секрет, что Британия обязалась помочь Украине с ее противовоздушными возможностями. Министр обороны выступит с заявлением в парламенте на этой неделе", - рассказал собеседник издания.
Бывший командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп отметил, что комбинация Stormer/ Starstreak нанесет армии Путина крупных убытков и усилит боеспособность Украины.
"Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный ущерб любым попыткам авиации Путина нанести удар с малой высоты", - сказал военный.
Stormers хорошо передвигаются даже во влажной почве Украины.
Новая фаза войны
Накануне, 18 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины.
Ночью и утром 19 апреля российские силы сосредоточились на прорыве нашей обороны Луганской и Донецкой области. Также в планы оккупантов входит полный контроль над Мариуполем.
Украинское руководство неоднократно подчеркивало необходимость поставок тяжелого вооружения, чтобы удержать натиск многотысячной армии противника и перейти в контрнаступление на оккупированных Россией территориях.