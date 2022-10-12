Новый фокус в вопросах поставок рассмотрят на встречах министров обороны НАТО и в формате "Рамштайн".

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) отмечает, что сегодня на встречах министров обороны стран-членов Альянса и в формате "Рамштайн" тема усиление противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом для обсуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Сегодня мы встретимся с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. И послание союзников НАТО будет таким, что мы непоколебимы в нашей поддержке Украины, что мы готовы на долгосрочную перспективу, и что мы будем поддерживать украинцев столько, сколько это будет нужно", - подчеркнул Столтенберг.

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Также встреча с Резниковым состоится в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". На встречах будут обсуждаться пути наращивания поддержки Украины.

"И топ-приоритетом станет больше систем противовоздушной обороны для Украины", - заявил Столтенберг.

Как подчеркнул генеральный секретарь НАТО, в последние недели наблюдается наиболее серьезное обострение войны после 24 февраля.

"Россия мобилизует десятки тысяч новых военных. Они пытаются незаконно аннексировать новые украинские территории и мы видели невыборочные удары по украинским городам, и мы также слышали завуалированные ядерные угрозы из Москвы", - сказал Столтенберг.

Ракетный террор РФ и системы ПВО для Украины

Россия два дня била ракетами по мирным украинским городам. Массированные ракетные удары не остались без ответа. 11 октября в Украину прибыли немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T. Уже в скором времени в Украину прибудут американские NASAMS.

IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожение крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

Ранее военный эксперт рассказал Роман Свитан, помогут ли системы ПВО IRIS-T "закрыть небо" над Украиной.

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