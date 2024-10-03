Столичная громада передала 750 дронов бригаде им. Богдана Хмельницкого, - Виталий Кличко

С начала этого года Киевская громада уже выделила на нужды президентской бригады 100 млн грн, подчеркнул Кличко.

Очередную партию помощи от столичной громады получили бойцы президентской бригады – 750 дронов разных типов. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Громада столицы продолжает помогать нашим защитникам. Сегодня передали 750 дронов разных типов бойцам отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ. На передовую, в частности, отправились: 100 БпЛА Mavic 3Т, 250 Mavic 3 PRO и 400 дронов FPV10", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что бойцы президентской бригады в феврале - марте 2022 года обороняли Киев и его пригороды. После освобождения оккупированных городов и поселков Киевщины бригада сражалась с врагом на Харьковщине, а также на Донбассе - под Бахмутом и Авдеевкой. И сегодня она продолжает защищать Украину на самых горячих участках фронта.

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С начала этого года Киевская громада уже выделила на потребности президентской бригады 100 млн грн, подчеркнул Кличко. А общая сумма помощи военным от киевлян в 2024 году уже достигла 8,6 млрд грн.

"Напомню, в этом году столица уже выделила для помощи военным 8,6 млрд грн. Только в сентябре от громады Киева мы передали на фронт 1700 дронов Mavic разных типов. Продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за внебюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Накануне Виталий Кличко сообщал, что Киев передал бойцам трех бригад на Харьковское направление партию ночных fpv-дронов и "Мавиков", системы РЭБ, два ремонтных авто, генераторы и Starlink.

Также сообщалось, что Виталий Кличко посетил защитников на Донбассе и на Купянском направлении. Передал четырем бригадам от громады Киева 550 дронов Mavic 3Т, системы РЭБ и антидроновые ружья.