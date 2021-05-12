В районе ООС наблюдается тенденция к возникновению локальных напряжений на отдельных направлениях.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в настоящее время контингент оккупационных войск на Донбассе составляет 28 тысяч человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

По его словам, в районе ООС наблюдается тенденция к возникновению локальных напряжений на отдельных направлениях.

На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей РФ остается группировка в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, которые подчинены 8-й общевойсковой армии и интегрированы в единую систему управления Южного военного округа ВС РФ.

«В настоящее время в состав оккупационной группировки войск противника входит 14 боевых бригад, полков и подразделений обеспечения, общей численностью около 28 тысяч человек», - добавил Наев.

Кроме того, по его словам, для возможного усиления оккупационных войск на военных полигонах РФ Ростовской области находятся соединения и воинские части 8-й армии.

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Автор: Константин Гончаров