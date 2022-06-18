200 украинцев уже удалось освободить.

Российские оккупанты насильно удерживают в плену около 600 жителей Херсонской области.

Об этом рассказал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко в интервью Укринформу.

По его данным, сейчас российские захватчики пытаются заставить бывших полицейских перейти на их сторону.

"По данным правозащитников, сейчас это – около 600 человек (содержатся в плену - УНИАН). Прежде всего, бывшие участники АТО, представители местного самоуправления и государственных органов власти. В частности, оккупанты до сих пор удерживают несколько наших поселковых голов", - рассказал Самойленко.

Также он сообщил, что из плена уже удалось освободить более 200 жителей Херсонщины.

"Мы привлекаем все возможности для этого, в том числе международные. Например, чтобы освободить директора Херсонского театра, который также является председателем Евразийской театральной ассоциации, мы даже привлекали администрацию президента Турции", - отметил председатель Херсонского областного совета.

Ранее журналисты проанализировали перспективы освобождения Херсона и узнали мнение военных.

Напомним, что сегодня во временно оккупированном Херсоне на улице Сенявина произошел взрыв. По данным СМИ, пострадал руководитель колонии № 90, который сотрудничает с оккупационными властями.

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