На Херсонщине оккупанты бьются между собой за распределение территорий и власти.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров на своей странице в Facebook.
"Из-за активных боев на Херсонщине, критическая ситуация во всех населенных пунктах Высокопольской, Великоалександровской, Нововоронцовской громад. Отсутствуют вода, электричество, газ, лекарства", - отметил он.
По словам Назарова, зафиксировано много пострадавших мирных жителей и уничтоженных частных и инфраструктурных объектов.
"Все больше фейковых заявлений от местных коллаборантов-запроданцев: двухвалютная зона, российское гражданство малышам, строительство кораблей, обучение по российским программам, возобновление работы железной дороги, в частности, сообщение с Крымом. Всем этим пытаются "обрабатывать" население оккупанты", - рассказал спикер командования.
Он добавил, что местные жители сообщают о столкновениях между различными группами захватчиков.
"Сами же оккупанты постоянно бьются между собой за распределение территорий и власти. Местные даже фиксируют перестрелки между разнонациональными подразделениями оккупантов. А также горе-вояки изыскивают способы оставить позиции и смыться домой", - сказал Назаров.
Ранее советники главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что командование Российской Федерации разделило подразделения бурятов и кадыровцев из-за того, что между ними произошли столкновения.
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