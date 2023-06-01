Единственным "результатом", которого достиг враг, стала смерть гражданских.

Во время ночной атаки по Киеву российские оккупанты применили 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К" общей стоимостью 17 миллионов долларов, сообщает Military Media Center.

"Одна ракета "Искандер-М" стоит до 2 миллионов долларов США, стоимость ракеты "Искандер-К" составляет до 1 миллиона долларов США. То есть российские оккупанты лишь на одну ночную атаку на столицу Украины выбросили до 17 миллионов долларов. И единственным "результатом", которого они достигли, стала смерть украинского ребенка от обломков боеприпаса! В Международный день защиты детей!", – информирует медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны Украины.

Атака на Киев в ночь на 1 июня - что известно

В ночь на 1 июня, в Международный День защиты детей, российские захватчики нанесли дерзкий удар по украинской столице.

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Как сообщали в Воздушных силах, этой ночью враг запустил по Киеву и области семь баллистических ракет и три крылатые ракеты из ОТРК "Искандер". Запуски происходили из приграничной Брянской области РФ.

В результате удара по столице пострадали более 10 человек, три человека – 11-летняя девочка и ее 34-летняя мать, 33-летняя женщина – погибли в результате падения обломков, не имея возможности попасть в укрытие. Инцидент расследует полиция.

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