Юрий Игнат отметил, что оккупанты применили баллистические и крылатые ракеты.

Оккупанты запустили по Киеву и окрестностях семь баллистических ракет и три крылатые ракеты. Вероятно их запустили из Брянской области Российской Федерации.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские оккупанты для обстрела Киева применили ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

"Семь баллистических ракет " Искандер-М" и три крылатые ракеты", - сообщил Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, опасность этих ракет в небольшой дальности, вероятно они были запущены из Брянской области, примерно из района Клинцы. Он отметил, что при запуске таких ракет со сравнительно небольшого расстояния время подлета составляет считанные минуты, поэтому работа украинской ПВО началась почти сразу после объявления воздушной тревоги.

"Боевая часть "Искандеров-М" весит около 500 килограммов, дальность поражения этих ракет около 500-600 километров", - подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Атака на Киев в ночь на 1 июня - что известно

Ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, погибли в столице 11-летняя девочка и ее 34-летняя мать, 33-летняя женщина. Еще 12 человек ранены.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ответственность за трагедию несут руководитель медучреждения и глава района.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко сообщил, что полиция уже начала уголовное производство из-за служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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