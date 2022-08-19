В Госдепе настаивают на том, что МАГАТЭ должен быть разрешен доступ к станции.

Государственный департамент США заявил, что ему "известно о сообщениях о злоупотреблениях и принуждении со стороны российского персонала" к персоналу Запорожской атомной электростанции в Украине, назвав действия России "безрассудными".

"Мы аплодируем украинским властям и операторам за их приверженность ядерной безопасности и защите в самых трудных обстоятельствах. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают безрассудное пренебрежение Россией ядерной безопасности и защиты", — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс сказал, что Международному агентству по атомной энергии должен быть разрешен доступ к станции, "чтобы помочь обеспечить безопасность и безопасность станции и контролировать ее ядерный материал".

Напомним, США разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму, если в Киеве сочтут это необходимым. В Белом доме напомнили, что Крым - это украинская территория.

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