Певец, который ездил с концертом в аннексированный Крым и назвал оккупантов "героями", явно побаивается украинцев даже в Лас-Вегасе.

Российский певец и ярый фанат Путина Филипп Киркоров отправился в США. Там он эпично испугался, когда ему прокричали "Слава Украине".

Реакцию путиниста сняли на видео, оно уже появилось в социальных сетях.

Так, скандальный певец, который открыто поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и прославляет Путина, отправился в Лас-Вегас. Судя по всему, Киркоров любит кремлевский режим только на словах, он часто ездит за границу и наслаждается всеми прелестями жизни без санкций, которые сильно бьют по стране-агрессору.

В США путинист балует себе дорогими блюдами и лакомится стейками за 100 долларов. Но едва ли теперь Киркоров сможет полностью расслабиться. Когда люди заметили певца и прокричали ему "Слава Украине", он заметно напрягся. Фанат кровавого диктатора эпично испугался и выпучил глаза.

Напомним, ранее Киркоров поехал с концертом в аннексированный Крым и назвал оккупантов "героями".

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