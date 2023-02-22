По его словам, в Вашингтоне растет поддержка этой идеи.

Власти в Вашингтоне склоняются к отправке Киеву ракет большей дальности ATACMS и истребителей F-16, о которых просят украинские власти.

Такое заявление сделал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в Киеве, сообщает Reuters. По его словам, Совет нацбезопасности и администрация Джо Байдена пока не пришли к общей точке зрения о том, "какое оружие и на сколько быстро" нужно поставить Украине, власти которой рассчитывают на истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS.

"Однако есть рост поддержки (передачи) артиллерии и самолетов", - отметил конгрессмен.

Маккол сказал, что во время встречи украинский президент Владимир Зеленский передал ему список нужного оружия. В нем были истребители F-16 и ракетные комплексы ATACMS, которые, по его словам, могут "долететь до Крыма", чтобы уничтожить иранские беспилотники.

Помощь США Украине

С начала войны США активно помогают Киеву оружием и финансами. К этому времени власти страны выделили несколько пакетов помощи на общую сумму $24 млрд.

Несколько дней назад американский президент Джо Байден во время неожиданного визита в Киев заявил о выделении $500 млн военной помощи.

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