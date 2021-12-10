Байден поддержал инициативы, которые Украина выдвинула в ТКГ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что Соединенные Штаты Америки решили быть "активным участником" мирного урегулирования в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Отвечая на вопрос, обсуждали ли президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский вступление США в Нормандский формат, Ермак отметил: "Мы сегодня можем четко говорить о том, что Соединенные Штаты приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить - это будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом. Потому что, безусловно, надо это уважать, потому что наши партнеры - и Германия, и Франция - в течение этих лет очень много сделали".

Также Андрей Ермак заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поддержал инициативы, которые Украина выдвинула в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе.

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"Байден приветствовал украинские инициативы, которые, к сожалению, во время трехдневного заседания Трехсторонней контактной группы не нашли поддержки от участников Трехсторонней контактной группы. Но мы продолжим эту работу. Мы хотим, чтобы мы имели эти результаты, наверное, еще до конца года", - сказал Ермак.

Он отметил, что Украина предложила вернуться к режиму полного прекращения огня, которое было достигнуто в 2020 году, но это "на 100% просуществовало несколько месяцев, а потом начались нарушения".

Второе - Украина предложила открыть контрольные пункты въезда/выезда "Счастье" и "Золотое".

"Украина еще раз предоставила списки наших людей, по которым мы готовы сегодня к проведению взаимного освобождения. Мы будем бороться за каждого нашего человека, мы не остановимся", - сказал Ермак.

Руководитель ОП подытожил: "Президент Байден очень осведомлен, он четко назвал все три украинские инициативы. Поэтому я считаю, что мы будем и дальше работать над этим. Для нас это очень важно и это приоритет президента".

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Автор: Таня Поляковская