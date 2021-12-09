Байден подчеркнул, что решение относительно членства в НАТО должна для себя принимать сама Украина.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что во время разговора президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского речь не шла о каких-либо компромиссах, которые не отвечают интересам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Отвечая на вопрос о том, что дальнейшая военная эскалация со стороны России может зависеть от размещения войск НАТО в Украине, Ермак отметил: "Во время этого разговора не шла речь о каких-либо компромиссах, которые не отвечают интересам нашего государства. Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины. И только Украина должна решать этот вопрос. И члены Альянса, безусловно".

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Руководитель ОП подчеркнул, что без безопасности Украины не может быть и безопасности в Европе.

"Безусловно, факт разговора президента Байдена, президента Путина и те договоренности, и начало, и это уже второй после очной встречи в Женеве разговор по телефону, - он дает надежду на то, что этот диалог, а также приобщения к этому диалогу Украины... И это было тоже сказано президентом Байденом, что без безопасности Украины не может быть европейской безопасности... Как это звучало и из Москвы, и это было подтверждено нашими партнерами, о том, что ожидается, что Россия предоставит предложения по ее мыслях, ее идей по такой безопасности на Европейском континенте", - сказал Ермак.

Он выразил мнение, что Украина совместно с партнерами сделает все, чтобы не было "замороженного конфликта или замороженной ситуации".

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Автор: Таня Поляковская