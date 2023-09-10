В настоящее время достаточный уровень английского имеет менее 10 пилотов.

В Украине считают, что уже в начале февраля небольшая группа боевых пилотов будет готова к полетам на истребителях F-16.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских официальных лиц. По их словам, первая группа, скорее всего, будет насчитывать менее 10 пилотов. Оценки Украины являются более оптимистичными, поскольку в Штатах считают, что на обучение уйдет больше времени.

И американские, и украинские чиновники считают, что пилотам необходимо будет овладеть техническим жаргоном, необходимым для управления самолетами.

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Отмечается, что Соединенные Штаты Америки способны подготовить украинских пилотов, которые хорошо знают английский, за пять месяцев. По данным издания, их направят на обучение на авиабазу в штате Аризона. Другие украинские пилоты тем временем будут изучать язык на базе в Сан-Антонио.

​​​​​​F-16 для Украины: последние новости

В коалицию по обучению украинских пилотов вошла Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

22 августа стало известно, что первая группа украинских военнослужащих уже прибыла на авиабазу в Скридструпе. Восемь из них будут управлять самолетами, остальные - обслуживать истребители.

Кроме того, в Соединенных Штатах несколько раз объявляли, что готовы рассмотреть вопрос обучения пилотов на своей территории.

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