Сейчас украинские пилоты должны научиться именно воевать на этих истребителях, ведь для этого Украине F-16 и нужны.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что сейчас есть много прогнозов о том, когда пилоты на самолетах F-16 смогут выполнять задачи в Украине. По его мнению, издание The Wall Street Journal, которое писало о феврале 2024 года, обобщило все заявления американских, европейских и украинских политиков и должностных лиц.

"Мы видели разные прогнозы, когда смогут быть самолеты украинском небе - это был и конец года, и начало года, и весна и даже кое-кто говорил о лете следующее", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, сказать точно, когда именно это произойдет, пока невозможно.

Видео дня

"Есть те прогнозы, что начало следующего года - это то, что было бы довольно таки неплохо... мы можем говорить о том, что это будет быстрее всего. Потому что есть процесс подготовки не только языковой, но и сам процесс подготовки применения этого самолета", - отметил спикер ПС.

В частности, украинские пилоты должны научиться именно воевать на этих истребителях, ведь для этого Украине F-16 и нужны.

F-16 в украинском небе - детали

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Украина уверена, что уже в начале февраля небольшая группа боевых пилотов будет готова к полетам на истребителях F-16. Вероятно, речь пойдет о менее 10 летчиках.

Также отмечается, что оценки Украины являются более оптимистичными, поскольку в Штатах считают, что на это уйдет больше времени. В США планируют за 5 месяцев подготовить украинских пилотов, которые хорошо владеют английским.

Вас также могут заинтересовать новости: