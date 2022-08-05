Ожидается, что об этом пакете будет объявлено уже в понедельник.

Следующий пакет помощи администрации Байдена в сфере безопасности для Украины составит 1 млрд долларов, что является одним из крупнейших на данный момент, и будет включать боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные машины.

Об этом со сслыкой на три источника сообщает Reuters.

Ожидается, что об этом пакете будет объявлено уже в понедельник, и он добавит около 8,8 млрд долларов помощи, которую Соединенные Штаты предоставили Украине после вторжения России 24 февраля.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что президент Джо Байден еще не подписал очередной пакет оружия. Они предупредили, что пакеты оружия могут измениться по стоимости и содержанию до того, как они будут подписаны.

Однако, если он будет подписан в его нынешнем виде, он будет оценен в 1 миллиард долларов и будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Напомним, президент Зеленский поблагодарил Байдена за выделение Украине военной помощи на сумму 550 миллионов.

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