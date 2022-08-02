По словам президента, это произошло в минувшие выходные.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что США убили лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири в Афганистане.

Об этом он рассказал в видеообращении, которое транслировалось на сайте Белого Дома.

По словам президента, это произошло в минувшие выходные.

"Правосудие победило и этого лидера террористов больше нет", - сказал он.

Байден рассказал, что в начале этого года разведка обнаружила семью аль-Завахири в Кабуле, и подчеркнул, что никто из гражданских или членов семьи террориста не был убит. Как известно, аль-Завахири помогал координировать атаки в США 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли тысячи людей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СМИ со ссылкой на собственные источники заявляли об операции ЦРУ. Спецслужбы осуществили атаку с беспилотника с использованием двух ракет Hellfire в Кабуле и убили аль-Завахири.

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