Патрик Райдер официально подтвердил, что ВСУ сбили баллистическую ракету РФ из Patriot.

В США прокомментировали информацию о первой в истории сбитой российской гиперзвуковой ракете "Кинжал". В Пентагоне подтвердили обнародованные данные о работе зенитного ракетного комплекса Patriot.

"Когда речь заходит о готовности Украины, ее инвентаря или сведений о перехвате ракет, я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету ("Кинжал" - УНИАН), применив систему противоракетной обороны Patriot", - заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Это первая в истории сбитая ракета "Кинжал" при помощи ЗРК Patriot.

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Сбитие ракеты "Кинжал" в Украине - что известно

В ночь на 4 мая Россия ударила по городам Украины ракетами. Украинская система ПВО смога впервые сбить ракету "Кинжал". При этом в Воздушных силах не сразу сообщили об этом.

Таким образом, Вооруженные силы Украины стали первой в мире армией, которая смогла уничтожить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из Patriot.

Издание CNN написало, что Пентагон обрадовал факт сбития баллистической ракеты России, потому что ранее возможность сбивать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования из американских комплексов Patriot имела чисто теоретическую основу.

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