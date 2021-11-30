Беспокойство этих государств вызвало накопление российских войск у границ Украины.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Германия предупредили Россию воздержаться от новой агрессии против Украины.

Как сообщает Reuters, соответствующие заявления прозвучали перед заседанием министров иностранных дел стран-членов НАТО в Риге.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил тревогу в связи с непривычным перемещением российских войск и из-за все более воинственной риторики Москвы.

"Любые обостряющие действия станут большим беспокойством для Соединенных Штатов... и любая активизация агрессии приведет к серьезным последствиям", - заявил Блинкен.

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Он сказал, что в ближайшие дни будут проведены тесные консультации с союзниками и партнерами НАТО по поводу того, существуют ли другие шаги, которые надо предпринять Альянсу для укрепления общей обороны, устойчивости и военного потенциала.

При этом Великобритания и Германия как страны-члены НАТО поддержали Блинкена.

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс заявила, что ее страна выступит вместе с дружественными демократиями против зловещей деятельности России. "Любые действия России для подрыва свободы и демократии наших партнеров... станут стратегической ошибкой", - заявила Трасс.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что поддержка НАТО для Украины несокрушима. "Россия должна будет заплатить высокую цену за любого рода агрессию", - подчеркнул Маас.

Что предшествовало

Как писал на днях Wall Street Journal, "в кулуарах" НАТО продолжается дискуссия относительно того, как НАТО будет реагировать на растущую угрозу полномасштабного наступления РФ на Украину. Однако все соглашаются, что надо "сохранить политические каналы" с Москвой.

Варианты действий, пишет издание, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, содержат шаги по укреплению обороноспособности Украины, введению более жестких экономических санкций в отношении России.

Читайте такжеМотивированная армия, новое вооружение или просто страх: что останавливает Россию от военного наступления на УкраинуВ то же время другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в частности ограничить военные учения США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине, заявили официальные лица в комментарии WST.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Виталий Саенко