Обнародованные кадры шокируют своими разрушениями.

Американская компания Maxar Technologies показала, как выглядят села вокруг Угледара Донецкой области со спутника после российских бомбардировок и регулярных обстрелов.

Соответствующие снимки опубликовал журналист Майк Экель в своем Twitter. Обнародованные кадры шокируют своими разрушениями.

На фото ниже видны окрестности Угледара от 8-10 февраля, где на прошлой неделе войска РФ понесли катастрофические потери в живой силе и технике.

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Спутниковые снимки показывают бронетехнику россиян, расположенную юго-восточнее Угледара. Также на одном из кадров видны огромные воронки от ударов юго-западнее Павловки.

Также журналист показал спутниковые кадры Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, который находится возле Угледара в селе Никольское. Вокруг культурной памятки - сплошная выжженная земля.

Российские потери возле Угледара

Напомним, что 10 февраля британская разведка сообщила о незначительных тактических успехах войск РФ возле Бахмута и Угледара Донецкой области. Сообщалось о продвижении войск на запад на 2-3 км с 7 февраля. При этом в Минобороны Британии заявили, что за это российским войскам пришлось заплатить большими потерями в личностном составе и технике.

Позже военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что во время наступления на Угледарском направлении все подразделения армии РФ, которые принимали в нем участие, в целом потеряли до 60% своей боеспособности.

Накануне в ВСУ в комментарии Politico также подтвердили разгром 155-й бригады морпехов РФ на Угледарском направлении во время нового неудачного наступления оккупантов.

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