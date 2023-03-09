Спутник помог выявить 360 палаток в местах расположения армии РФ и 7321 объект российской спецтехники.

Спутник ICEYE, купленный за деньги украинцев, помог украинским защитникам уничтожить тысячи единиц российской техники, сообщает Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что за 5 месяцев использования спутника украинским бойцам удалось исследовать почти тысячу районов расположения российских подразделений на оккупированных территориях.

По данным ГУР, спутник ICEYE помог выявить 360 палаток в местах расположения армии РФ, а также 7321 объект российской спецтехники, в частности:

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45 самолетов;

27 вертолетов;

6 ОТРК "Искандер;

36 ЗРК С-300;

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радиолокационных станций;

10 понтонных переправ.

В ведомстве подчеркнули, что значительная часть из перечисленного уже уничтожена.

Спутник ICEYE - что о нем известно

Как писал УНИАН, украинцы за короткое время собрали 600 миллионов гривень на покупку трех "Байрактаров" через фонд Сергея Притулы. Так как, беспилотники решили передать бесплатно, деньги пошли на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

Потери России в Украине на 9 марта – данные Генштаба ВСУ

Общие боевые потери России с 24 февраля ориентировочно составили: около 156120 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3 тыс. 441, боевых бронированных машин - 6 тыс. 736, артиллерийских систем - 2 тыс. 465, средств ПВО - 254, автомобильной техники и автоцистерн - 5 тыс. 331.