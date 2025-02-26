По мнению военного, сейчас единственный путь – это создание собственных гарантий безопасности.

Даже в долгосрочной перспективе спокойная жизнь Украине "не светит". Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, комментируя последние события на международной арене.

"Сегодняшние события прекрасно демонстрируют, что никаких постоянных искренних союзников не существует. Они готовы в любой момент изменить вектор, и двигаться исключительно в направлении своих интересов. Сейчас все так спешат посадить нас за стол переговоров. Но даже аналог такой шляпы, как Будапештский меморандум, никто не предлагает", – акцентировал он.

По мнению военного, сейчас единственный путь – это создание собственных гарантий безопасности. В частности, он заговорил о приобретении ядерного статуса нашей страной:

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"В контексте этого я не вижу ничего несерьезного или нереального в возвращении ядерного оружия. И эти разговоры должны вестись уже на официальном уровне".

Жорин напомнил, что еще несколько лет назад полномасштабная война с Россией тоже для кого-то выглядела "абсолютно фантастически". Но больше нет ничего нереального и запрещенного, говорит военный, поскольку "рамки стираются чуть ли не каждый день".

"Все договоренности и правила нарушаются, а международные организации теряют смысл своего существования. Глядя на сегодняшние реалии, спокойная жизнь нам даже в долгосрочной перспективе не светит. Надо быть готовыми абсолютно ко всему, в том числе – что завтра вообще не будем иметь ни одного союзника", – резюмировал подполковник ВСУ.

Война в Украине: это стоит знать

Президент США Дональд Трамп, который обещал завершить российско-украинскую войну за 24 часа, впервые допустил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией. При этом он заверил, что сделает все возможное, чтобы заключить "лучшее соглашение для обеих сторон".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство сохранит максимальный количественный состав армии как одну из главных гарантий безопасности в будущем. Он отметил, что в контексте перспективы размещения в Украине иностранного контингента делаются соответствующие шаги.

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