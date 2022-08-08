Кроме личного состава, уничтожен склад боеприпасов вражеской армии.

Аэроразведка и артиллерия Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины при поддержке танков отправили в ад российских спецназовцев и склад с боеприпасами на севере Харьковской области.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ.

Место базирования подразделения российских оккупационных войск. Впоследствии они зафиксировали факт разгрузки артиллерийских боеприпасов. Гвардейцы передали координаты цели нашим артиллеристам, после чего осуществили корректировку огня.

"Камера БПЛА зафиксировала замечательные результаты акта "доброй воли" незваных гостей из фашистской России. Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация склада артиллерийских боеприпасов бережно спрятанных в ангаре, который мы обязательно отстроим после поражения кремлевских орд в Украине", - прокомментировали нацгвардейцы.

Как сообщал УНИАН, ранее бойцы военно-морских сил ВСУ успешно устранили оккупантов на Донецком направлении. Они ликвидировали до 15 солдат российской армии и уничтожили склад с боеприпасами.

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