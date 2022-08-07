Артиллерийские подразделения Военно-Морских сил тоже наносили прицельные удары по врагам.

Бойцы Военно-Морских сил ВСУ в течение прошедших суток успешно устраняли оккупантов на Донецком направлении. Они ликвидировали до 15 человек личного состава российской армии и уничтожили склад с боеприпасами.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр ВМС ВСУ в официальном Telegram-канале.

"Украинские защитники, проходящие службу в воинских частях и подразделениях морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, продолжают в составе группировок держать оборону на занимаемых рубежах. Так, в течение вчерашних суток, 6 августа, на Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 15 человек живой силы врага и 1 склад с боеприпасами", — сообщили в ВМС.

Артиллерийские подразделения Военно-Морских сил тоже совершают прицельную стрельбу по рашистам. Потери, которые они нанесли противнику, пока уточняются.

Напомним, на юге за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 72 оккупанта. Они также взорвали 4 зенитно-ракетные системы С-300, зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С1", 122-мм гаубицы и прочую технику.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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