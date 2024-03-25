Он также рассказал, служат ли в боевых подразделениях женщины.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов всегда участвует в общем планировании специальных операций.

Об этом он рассказал в документальном проекте "ГУР. Битва за море. Все дороги ведут в Крым", который транслировали в информационном телемарафоне. Он отметил, что в целом старается не вмешиваться в непосредственную работу исполнителей операций, даже когда имеет такое желание.

"Поскольку иногда я нахожусь непосредственно в районах проведения, эпизодически что-то, может, где-то и происходит. Но я стараюсь не влезать непосредственно в работу подразделений. Иногда хочется, но..." - сказал он.

Также Буданов рассказал, что с начала полномасштабной войны к украинской разведке присоединилось большое количество людей. На вопрос о том, берут ли в ГУР женщин, он ответил утвердительно. "У нас даже в чисто боевых спецподразделениях есть девушки, не на второстепенных должностях", - добавил начальник разведки.

Боевые выходы Буданова: что известно

Напомним, что глава разведки в 2016 году участвовал в специальной операции в захваченном оккупантами Крыму. Он рассказывал, что его группа тогда проплыла около 8 километров.

В феврале в сети опубликовали видео, на котором Буданов вместе со спецназовцами поднимают флаг Украины под звуки взрывов. Тогда в разведке подтвердили, что видео настоящее, однако детали не рассказывали.

Ранее западные журналисты сообщили, что когда-то Буданов входил в элитное подразделение под названием "Отряд 2245", которое готовило ЦРУ.

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