Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов входил в элитное подразделение "Отряд 2245", которое готовило американское Центральное разведывательное управление.
Как говорится в статье The New York Times, Буданов был одним из офицеров подразделения, которое захватывало российские беспилотники и средства связи, чтобы техники ЦРУ могли перепрофилировать их и взломать шифровальные системы.
"Генерал Буданов был восходящей звездой в подразделении 2245. Он был известен смелыми операциями в тылу врага и имел глубокие связи с ЦРУ. Агентство подготовило его, а также предприняло экстраординарный шаг, отправив на реабилитацию в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде после того, как он был ранен в правую руку во время боев на Донбассе", - пишут журналисты.
Во время одной из операций Буданов, переодевшись в российскую форму, высадился в оккупированном Крыму, переправив бойцов через узкий залив на надувных катерах. На полуострове украинских бойцов встретило элитное подразделение спецназа РФ. Во время боя оккупанты понесли потери - среди убитых был сын российского генерала. Затем украинская группа отступила к береговой линии и несколько часов плыла на подконтрольную Украине территорию.
Партнерство было настолько успешным, что ЦРУ захотело повторить их с другими европейскими спецслужбами, ориентированными на противодействие России, пишет газета.
Помощь ЦРУ Украине: что известно
Напомним, что ранее The New York Times опубликовало статью, в которой сообщается о длительном сотрудничестве США и Украины в области разведки.
По их данным, вдоль российской границы построили 12 секретных объектов. Также разведуправление США частично оснащает подземную военную базу, которую называют "секретным нервным центром Вооруженных сил Украины".