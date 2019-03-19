ЦИК увеличила на четверть миллиона количество бюллетеней для первого тура

ЦИК перераспределила общее количество бюллетеней, уменьшив таким образом их количество для второго тура.

ЦИК внезапно увеличила на четверть миллиона количество бюллетеней для первого тура, сняв их с второго.

Центральная избирательная комиссия 7 марта по переговорной процедуре заключила соглашение с ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» о печати бюллетеней на 166,37 миллиона гривень и почти сразу изменила распределение бюллетеней между первыми и вторым турами выборов, сообщают "Наши деньги" со ссылкой на данные системы Prozorro.

Читайте такжеВ ЦИК сообщили о беспрецедентном количестве наблюдателей на предстоящих выборах

Для выборов президента Украины заказали изготовление и упаковку 60,36 миллиона избирательных бюллетеней на оба тура.

Отмечается, что сначала бюллетени распределялись поровну: по 30,18 миллиона штук на первый и второй туры. Однако 12 марта стоимость договора уменьшили дополнительным соглашением до 165,59 миллиона гривень, а также изменили распределение бюллетеней. Для первого тура количество бюллетеней увеличили до 30,44 миллиона штук по 4,26 гривны, для второго – уменьшили до 29,92 миллиона штук по 1,20 гривны.

"Общее количество не изменилось, то есть ЦИК перенесла 263 тысячи бюллетеней со второго на первый тур. Хотя никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия приняла решение создать специальные избирательные участки и комиссии на территории воинских частей в зоне проведения операции Объединенных сил. По данным ЦИК, на этих участках будут голосовать около 47 тысяч военнослужащих.