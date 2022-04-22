Он отметил, что "зеленый коридор" россиян – это коридор смерти.

Российские оккупационные войска из "Градов" обстреливают "Азовсталь" в Мариуполе и одновременно предлагают "зеленый коридор".

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россияне утром начали обстрел территории "Азовстали" из РСЗО "Град", одновременно предложив "зеленый коридор". Конечно, пропаганда выбирает путь замалчивания пребывания более 1000 гражданских, которых в первую очередь обстреливают. И все это с самофиксацией собственных преступлений", – заявил Андрющенко.

Он отметил, что "зеленый коридор" россиян – это коридор смерти.

Россияне не выпускают гражданских из Азовстали

Таким способом враг создает дополнительное давление на защитников города с целью вынудить их сдаться, рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В свою очередь гуманитарный коридор для эвакуации гражданских – детей, женщин и пожилых людей – рашисты открывать не хотят. По ее словам, они цинично прикидываются, что не понимают разницу между двумя вариантами коридоров. Это делается намеренно с целью создать дополнительное давление на украинских военных.