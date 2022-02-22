Решение было принято единогласно.

Совет Федерации России одобрил разрешение на использование войск РФ за пределами страны. Ранее депутатов об этом попросил президент РФ Владимир Путин.

Решение поддержали единогласно. Во время обсуждения перед депутатами выступил замминистра обороны РФ, обвинивший Украину в "силовых действиях" на Донбассе.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что речь идет о направлении войск именно на Донбасс. Она утверждает, что это якобы будут "миротворческие силы". Представители страны-агрессора заявили о намерении "установить там мир".

Путин признал "ЛДНР" - что произошло

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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