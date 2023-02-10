Среди уничтоженных 40 единиц вражеской техники - танки, бронированные машины, артсистемы и тому подобное.

Морские пехотинцы за неделю уничтожили почти 40 единиц вражеской техники и ликвидировали 285 российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование ВМС ВСУ. Среди уничтоженной техники - танки, бронированные машины, артсистемы и тому подобное.

"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 285 оккупантов, 21 единицу боевых бронированных машин, 12 танков, 2 единицы автомобильной техники, единицу специальной техники, два средства противовоздушной обороны и 9 артиллерийских систем", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ВМС ВСУ в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса.

В частности, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 27 судов покинули украинские порты, на их борту было более 1 млн тонн зерна и других продуктов питания.

Потери РФ в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские военные за минувшие сутки, 9 февраля, успешно ликвидировали 730 российских захватчиков, которые осмелились вторгнуться на нашу землю. Силы обороны Украины уничтожают не только живую силу путинской армии, но и вражескую технику - несколько десятков единиц "железа" уже никуда не поедет.

Эксперты мониторинговой группы Oryx подсчитали, что Россия потеряла огромное количество своих танков с начала полномасштабного вторжения в Украину - 1688 единиц.

В частности, на украинском фронте уничтожено 1000 российских танков, 544 - захвачены бойцами ВСУ, 79 - повреждены, 65 - брошены путинскими военными. По подсчетам Oryx, общие потери россиян в технике составляют почти 9,1 тыс. единиц. Потери Украины - 2 тыс. 934 единицы техники.

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