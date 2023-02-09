Вероятно, Россия потеряла половину пригодных к использованию танков.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла огромное количество своих танков. По подсчетам мониторинговой группы Oryx, речь идет о 1688 единиц этой техники.

Сообщается, что уничтожено 1000 российских танков на украинском фронте, 544 - захвачены бойцами ВСУ, 79 - повреждены, 65 - брошены путинскими военными.

Россия могла потерять до половины своего танкового парка в Украине, утверждает мониторинговая группа, слова которой передает CNN. Как заявил военный аналитик Oryx Якуб Яновский, фактические потери РФ в танках могут достигать 2 тысяч единиц.

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"Россия начала войну, имея примерно 3 тысячи танков... Поэтому есть хорошие шансы, что РФ потеряла половину своих танков, пригодных к применению", — сказал Яновский.

По подсчетам Oryx, общие потери россиян в технике составляют почти 9,1 тыс. единиц. Потери Украины - 2 тыс. 934 единицы техники.

Потери России в войне против Украины по состоянию на 09.02.2023

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 февраля общие потери среди личного состава россиян за время полномасштабного вторжения достигли отметки 135 тысяч 10 особей.

Также с 24 февраля 2022-го года, по подсчетам Генерального штаба, Россия недосчиталась 3 тысяч 255 танков, 95 самолетов, 285 вертолетов, 18 кораблей и катеров. Также наши военные "приземлили" 796 крылатых ракет, которые россияне запустили по Украине.

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