Технику спрятали в жилом секторе.

Солдаты 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов прямым попаданием.

Пресс-центр подразделения опубликовал видео с ударом по вражеской технике на официальной странице на Facebook.

В ролике показывается, что противотанковый ракетный комплекс был спрятан среди жилой застройки. Однако бойцы 30-й бригады обнаружили его и взорвали. Из какого оружия был нанесен удар по "Штурм-С", солдаты не указали.

Опубликованное видео воины сопроводили следующим текстом: "Воины бригады уничтожили ПТРК "Штурм-С" рашистов. Возможно, именно так погибали предыдущие цивилизации, которые не приносили никакой пользы обществу. Цивилизации, от которых нам остались только окаменевшие ненужные остатки. Цивилизации, которые приносили только горе и разруху, как это делают россияне. Впоследствии и от них останутся только остатки. Остатки тех, кто посягнул на святое — украинскую землю!"

Напомним, "Штурм-С" — очередной пункт в списке уничтоженной вражеской техники за 7 мая. Ранее ВСУ отчитались о метких ударах по двух танках оккупантов. Первый — Т-90, а второй — неизвестной модели.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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