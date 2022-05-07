Именно в километре от места уничтожения Т-90 стоит разбитая колонна гражданских машин, которую расстреляли рашисты.

Украинские защитники из 227 батальона в Старом Салтове Харьковской области уничтожили новейший танк российских оккупантов Т-90.

Именно в километре от места ликвидации техники россиян стоит разбитая колонна гражданских машин, которую расстреляли рашисты, не дав мирным украинцам вырваться из оккупации.

"Отомстили за вас, родные наши", - прокомментировали бойцы, показав уничтоженный Т-90.

Стоит отметить, как сообщали СМИ, России для продолжения боевых действий уже не хватает современных танков. Для фронта спешно модернизируют технику прошлого века, оставшуюся в наследство от СССР.

Напомним, в Харьковской области украинские бойцы проводят масштабное контрнаступление, объявленное главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным 5 мая.

Как сообщал УНИАН, 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными г. Волчанск Чугуевского района. По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли указанную колонну автомобилей с мирными жителями.

На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов полиция обнаружила шесть поврежденных машин и четыре сгоревших тела.

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