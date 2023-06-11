По его словам, если бы Украина проиграла небо, то вся ее территория была бы похожа на Мариуполь или Бахмут.

Одной из главных побед Украины в начале полномасштабного вторжения было сохранение собственных воздушных сил, из-за чего россияне так и не смогли захватить контроль над небом и эффективно проводить наземные операции. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат.

"Если бы они завоевали небо, пожалуй, у нас не было бы сегодня уже государства, потому что небо – это ключ к успеху наземных операций. Если бы мы проиграли небо, у нас был бы Мариуполь или тот же Изюм, или видите, что сейчас в Бахмуте происходит. Ну примерно такая была бы возможно Украина, если было бы сопротивление, и мы бы не имели средств сбивать их самолеты, которые бы просто пролетали выше шести километров, где их из ПЗРК не достанешь, только средства такие как "Бук-М1", С-300 могут доставать самолеты на большом расстоянии и на большой высоте", - сказал он.

Именно поэтому, по словам Игната, в начале вторжения целью номер один для вражеских ракетных ударов стали именно Воздушные силы, командные пункты, военные аэродромы, авиация, зенитно-ракетные войска и радиотехнические войска, которые являются глазами Воздушных сил.

Однако Воздушным силам как раз удалось сохранить свой потенциал, а затем его умело применить, чтобы уже через месяц-полтора полностью выгнать российскую авиацию с подконтрольной Украине территории.

"Удалось сохранить потенциал, выйти из-под удара и ловить врага в ловушки. Истребители делали невероятные вещи, загоняя их под удары нашей ПВО. Они понесли серьезные потери и ушли за границы, и уже с тех пор наносят удары дистанционно. А уже активно начали применять ракеты именно с осени, хотя били ими в принципе с начала войны очень много, наносили удары именно ракетами, чтобы уничтожить Воздушные силы, а потом уже точечно наносили удары по военным объектам, по складам боеприпасов, по военным аэродромам", - сказал он.

Контроль над украинским небом

Как сообщал УНИАН, Украине после ракетных ударов россиян по объектам энергетики западные партнеры более активно начали поставлять современные системы ПВО, в частности, американский Patriot, который уже показал способность перехватывать аэробалистические ракеты россиян "Кинжал". Сейчас ПВО в Киевской области сбивает 100% всех воздушных вражеских целей.

Ранее Игнат рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения украинские летчики загоняли российские истребители Су-35 под украинскую ПВО. В то же время сейчас Украина не имеет истребителей, которые могли бы действовать на уровне с этими российскими самолетами.

В то же время, по словам экспертов, самолеты F-16, которые Запад обещает передать Украине, более технологически совершенны, чем советские Су. В частности, преимуществами F-16 является их размер, авиационное вооружение, а также более развитая радиолокационная система, благодаря которой F-16 сможет "видеть" российские Су на большей дальности, чем они его.

Вас также могут заинтересовать новости: