Он отметил, что все подобные экспансионистские планы и сценарии власть прекрасно знает.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление о планах российских оккупантов взять под контроль юг Украины.

"Внимательно следим за очередными проблесками российской военной пропаганды, которая тоже идет за известным кораблем. Неожиданно некто замкомандующего войсками ЦВО Рф Миннекаев публично заявил о том, что его страна всегда всем врала и что она на самом деле изначально хотела тупо украсть часть территории Украины. С выходом к Приднестровью, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже "притесняют русскоязычное население". Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов", - написал Подоляк.

Он отметил, что все подобные экспансионистские планы и сценарии власть прекрасно знает.

"Наши ВСУ внятно выскажутся по этому поводу… Второе. Данный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских товарищей на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан", - подчеркнул он.

Подоляк также отметил, что "армию Рф" вместе с Росгвардией в качестве официальных карателей на дух уже не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией.

"И поэтому там у карателей явно уже горит земля под ногами. И четвертое. "Освободители Приднестровья", учитесь правильно произносить слово "Украина". Оно со многих, у кого пока ещё российский паспорт, сильно и больно собьет все кровавую спесь", - написал Подоляк.

Напомним, глава главы Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на озвученные цели Российской Федерации в Украине. Он отметил, что предыдущие планы оккупантов разрушили украинская армия и народ.

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