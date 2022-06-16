На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, осуществляет поиск слабых мест в оборонительных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру неподалеку Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении.
На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наши подразделения из ствольной артиллерии в районе Пискуновки.
Ситуация на Славянском направлении:
По состоянию на 15 июня 2022 года российские оккупанты пытались наступать на Славянском направлении. Боевые действия велись в районе Долгенькое — Краснополье и неподалеку от Долины. Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки и заставили врага отступить.
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