На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения.

На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, осуществляет поиск слабых мест в оборонительных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру неподалеку Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наши подразделения из ствольной артиллерии в районе Пискуновки.

Ситуация на Славянском направлении:

По состоянию на 15 июня 2022 года российские оккупанты пытались наступать на Славянском направлении. Боевые действия велись в районе Долгенькое — Краснополье и неподалеку от Долины. Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки и заставили врага отступить.

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