От призвал дождаться официальных новостей от Генштаба.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщил, что власти готовят гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий.

Так он прокомментировал новости об освобождении Снигиревки (Генштаб не подтверждал эту информацию - ред.) в эфире информационного телемарафона.

Ким отметил, что сейчас необходимо дождаться официальных сообщений от Вооруженных Сил Украины.

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"От себя скажу, что на сейчас представители власти района уже, скажем так, близко. Давайте, чтобы не открывать все карты. Мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, "Старлинками", генераторами. Мы сразу будем отправлять помощь людям, которые были под оккупацией длительное время. Поэтому я тоже хочу с вами всеми поделиться, но должен ждать официальных подтверждений. Но я знаю, что все хорошо", - добавил он.

Контрнаступление на юге

Как известно, на южном направлении Вооруженные Силы Украины проводят интенсивные наступательные действия.

9 ноября в Министерстве обороны РФ заявили, что Шойгу приказал вывести войска РФ с западного берега реки Днепр в Херсонской области.

Российский генерал Сергей Суровикин назвал причиной выхода проблемы со снабжением.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя.

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