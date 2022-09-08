Из них 28 членов Совета Безопасности РФ, 154 члена Совета Федераций России, 424 депутата Госдумы РФ.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Совет нацбезопасности и обороны применил санкции еще против 606 представителей российской власти.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"Сегодня принято важное решение СНБО - применены санкции к 606 физическим лицам, которые принадлежат к правящей верхушке России. 28 членов Совета Безопасности РФ, 154 члена Совета Федераций России, 424 депутата Госдумы РФ - все они ответственны за эту войну, за террор против наших людей и ни один из них не избежит ответственности. Это только вопрос времени", - подчеркнул он.

Видео дня

Зеленский добавил, что Украина уже осуществила для этого часть юридических, дипломатических и политических шагов.

Напомним, также Зеленский рассмотрит петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову.

В петиции отмечается, что нет оснований для предоставления Невзорову гражданства, поскольку он не знает украинского языка и истории, не проживал в Украине последние пять лет, не платил здесь налоги и не работал на процветание и развитие нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: