Соединенное Королевство уже доставило в Украину более 300 тысяч снарядов.

Великобритания обязуется в этом году предоставить Украине дополнительные десятки тысяч артиллерийских снарядов. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

"Сегодня мы продемонстрировали непоколебимую преданность Соединенного Королевства Украине и решили предусмотреть больше военной поддержки, в том числе обязуемся передать десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы создать возможность для самозащиты Украины от неспровоцированного вторжения России и для отвоевания незаконно оккупированных территорий", - подчеркнул министр обороны Грант Шеппс.

Он отметил, что Британия уже доставила в Украину более 300 тысяч артиллерийских снарядов. Еще десятки тысяч снарядов будут доставлены в Украину в этом году.

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"Чтобы обеспечить, что Украина имеет то, в чем нуждается для собственной обороны с приближением к зиме, мы также определили как Соединенное Королевство будет двигаться дальше в ближайшие месяцы в наших приоритетных направлениях поддержки, в том числе в отношении противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей, а также в обучении", - добавил Шеппс.

Сегодня во время участия в заседании в формате "Рамштайн" британский министр впервые встретился со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Как сообщал УНИАН, в конце августа премьер-министр Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны. Пост обнял Грантс Шеппс, который до этого занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности Британии.

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