У 54 из 166 офицеров журналисты обнаружили долги.

Российское независимое издание "Проект" опубликовало данные российских командиров, участвующих в войне в Украине.

Журналистам издания удалось определить более 150 подразделений российской армии, которые участвуют в войне, и установить личности 166 командиров вторжения.

Как пишет "Проект", средний доход офицера, командующего сухопутной армией составлял в 2019 году около 270 тысяч рублей в месяц, командиры дивизий и бригад - по 160 тысяч рублей.

У 54 из 166 офицеров журналисты обнаружил долги, в том числе по алиментам и за ЖКХ: 34 человека имели штрафы ГИБДД; некоторые были лишены прав за вождение в нетрезвом виде и провокацию ДТП; несколько офицеров даже занесены в стоп-листы и черные списки банков.

Из 166 командиров из публикации "Проекта" по меньшей мере 20 погибли, в том числе четверо уроженцев Украины.

По меньшей мере 20 офицеров "так или иначе связаны с Украиной" - родились или выросли там: уроженец Харьковской области, командующий 6-й армией ВВС генерал-майор Олег Маковецкий (отдавал приказы о бомбардировках жилых кварталов Харькова), уроженец Волынской области генерал-лейтенант Михаил Зусько - командующий 58-й армией, которая наступала из Крыма в направлении Николаева.

Также издание выяснило, что в войне участвуют все способные идти в наступление подразделения российских Вооруженных сил: все сухопутные армии, все наступательные силы ВДВ, все соединения разведки, морская пехота всех четырех флотов, самоходная артиллерия, бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация.

Как сообщал УНИАН, пятую часть публично подтвержденных ликвидированных российских военных во время полномасштабной войны в Украине составляют офицеры.