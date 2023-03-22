Переговоры по ремонту продолжались довольно долго.

Германия договорилась со Словакией о ремонте самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины.

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на брифинга. По ее словам, документ подписали накануне, 21 марта.

"Этот процесс по обслуживанию, особенно Panzerhaubitze, в Словакии долго длился, но вчера был подписан в конце концов документ, так что сейчас эти Panzerhaubitze идут прямо в Словакию, то есть не так далеко", - отметила посол.

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По ее словам, Германия всегда настаивает на том, чтобы вместе с танками и другим оружием проводились не только учения, но и предоставлялись запчасти и обслуживание техники.

САУ Panzerhaubitze 2000

В июне 2023 года стало известно, что украинские защитники уже используют Panzerhaubitze 2000 на фронте против российских террористов. До этого ВСУ прошли обучение и овладели этими гаубицами немецкого производства.

В сентябре 2022 года Германия объявила об отправке Украине еще четырех САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы для них.

Недавно сообщалось, что Бундесвер сможет восстановить арсенал самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 минимум через три года, поскольку 14 единиц были переданы Украине.

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