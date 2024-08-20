Также предусмотрены социальные выплаты для членов их семей.

Верховная Рада Украины приняла закон, который гарантирует военным, воюющим в Российской Федерации такие же выплаты и преференции, как на передовой. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

На сегодня это касается украинских военных, которые воюют в Курской области.

Он отмечает, что за закон "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (регистрационный номер 11483) проголосовал 321 народный депутат Украины.

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Этот законопроект был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским 15 августа в Верховную Раду Украины.

Им предусмотрено, что действие Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" распространяется на украинских военнослужащих, выполняющих воинский долг за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора во время их непосредственного участия в осуществлении и/или обеспечении осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины. Это касается и социальной защиты членов семей этих военнослужащих.

Бои в Курской области - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ достигают поставленных целей в рамках операции в Курской области России.

Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил и о новых деталях операции в Курской области. По его словам, происходит реализация поставленных целей и уже есть очередное пополнение обменного фонда для Украины.

Бои в Курской области России начались утром 6 августа 2024 года, когда Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа.

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