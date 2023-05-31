В СБУ пока не дают официальных комментариев по этому поводу.

Певице и блогерше, бывшей жене наркобарона Инне Вороновой вручено подозрение за съемку работы ПВО в Киеве.

Об этом рассказали источники УНИАН в правоохранительных органах. В СБУ пока не дают официальных комментариев по этому поводу.

По словам собеседника, должно также быть решение об избрании блогерше меры пресечения.

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Кто такая Воронова и что она сделала

Инна Воронова опубликовала ранее в своем Instagram видео, на котором видно как работает в Киеве система противовоздушной обороны. 16 мая с помощью видеообращения она попросила прощения, мол, не осознавала к чему могут привести ее действия.

Как сообщал сегодня УНИАН, в Киеве выявлено еще 9 человек, которые во время вражеской атаки снимали работу ПВО и выкладывали в соцсети.

Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Правоохранители отмечают, что своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО. Все они дали объяснения правоохранителям, а сейчас они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств. Среди заблудших на фото есть женщина, которая очень похожа на Воронову.

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