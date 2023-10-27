Госаудитслужба предлагает направить эти деньги на развитие военно-промышленного комплекса.

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) поддерживает возврат прибыли при расчете стоимости оборонных контрактов, соответствующие предложения направлены в Минобороны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с целью поддержания обороноспособности государства в период действия военного положения в Украине, Госаудитслужба поддерживает и считает целесообразным возврат условия расчета цены с учетом прибыли, как это было до 24 февраля 2022 года.

"Государственная аудиторская служба Украины, как один из исполнителей поручения Кабинета Министров Украины, подготовила свои предложения по урегулированию ситуации в сфере закупок в оборонной сфере. Также служба готова в дальнейшем присоединиться к разработке проекта правительственного решения или соответствующего законопроекта. Наработанные предложения направлены на рассмотрение в Минобороны", - говорится в сообщении ГАСУ.

Также Госаудитслужба, учитывая военное положение, предлагает предусмотреть направление вышеупомянутой прибыли именно на развитие военно-промышленного комплекса.

Скандал с Госаудитслужбой

Несколько месяцев назад ГАСУ приняла решение, согласно которому украинские производители оружия, сотрудничающие с Министерством обороны, якобы не должны были включать прибыль в условия контрактов с государством. Это решение было обосновано постановлением правительства №335, которое не предусматривает включения прибыли в калькуляцию контрактов на поставку оружия, однако и не запрещает этого.

ГАСУ решила, что включение в калькуляцию прибыли незаконно и является "убытком для государства", потому что его в указанном постановлении нет, а потому Минобороны должно принять меры и взыскать с поставщиков средства, полученные как прибыль. При этом производители оружия уже уплатили с прибыли налоги.

Однако, как оказалось потом, ГАСУ не учитывала Закон Украины "об оборонных закупках" и постановление Кабмина №363 от 3 марта 2021 года, которое позволяет поставщикам и производителям иметь прибыль и включать ее в калькуляцию.

21 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление №10071, фактически отменившее выводы Государственной аудиторской службы, согласно которым вся прибыль всех поставщиков Минобороны была расценена как "убытки государства".

Вас также могут заинтересовать новости: