Госаудитслужба считает, что получать прибыль по поставкам техники - незаконно.

Государственное бюро расследований (ГБР) готовит дело против компании "Украинская бронетехника" - одного из крупнейших поставщиков оружия для Сил обороны Украины, - что, по словам генерального директора компании, может остановить производство и, как следствие, привести к увеличению потерь на фронте.

"Украинскую бронетехнику" хотят обвинить в нанесении убытков государству из-за получения прибыли, хотя иметь ее в контрактах с Минобороны законом не запрещено, рассказал генеральный директор компании Владислав Бельбас на пресс-конференции.

Несколько месяцев назад Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) приняла решение, что производители, сотрудничающие с Министерством обороны, не должны включать прибыль в условия контрактов с государством. По мнению директора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, это указание ГАСУ противоречит законам.

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"ГАСУ сознательно игнорирует закон "Об оборонных закупках" и постановление Кабмина №363 от 3 марта 2021 года, которое позволяет поставщикам и производителям иметь прибыль и включать ее в калькуляцию", - сказал Владислав Бельбас.

По его словам, имея на руках заключение Госаудитслужбы, ГБР хочет обвинить компанию в нанесении убытков государству из-за получения прибыли, с которой уже были уплачены налоги, а средства проинвестированы в производство оружия для победы над агрессором.

"Действия ГБР приведут к остановке производства минометов, бронированных автомобилей, поставке критически важных боеприпасов и увеличению потерь на поле боя", - считает гендиректор "Украинской бронетехники".

По его мнению, деятельность ГАСУ и ГБР подрывает героическую борьбу Сил обороны Украины на фронте и ставит под угрозу жизни тысяч украинских военнослужащих.

Поэтому он обратился к президенту Украины с призывом не допустить уничтожения отечественного ВПК, блокирования производства оружия и импорта боеприпасов.

Справка УНИАН. Компания "Украинская бронетехника" является производителем и поставщиком оружия и боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств. Компания производит колесные бронетранспортеры "Варта" и "Новатор", минометы калибров 120 мм, 82 мм и 60 мм и минометные выстрелы 60 мм.

Кроме того, в цикле производства также есть бронезащита для самоходных гаубиц "Богдана" и ракетных комплексов "Нептун".

Сразу после получения права на импорт боеприпасов, компания организовала поставки дальнобойных выстрелов для САУ "Богдана", которыми были уничтожены позиции российских захватчиков на острове Змеиный.

В начале полномасштабной агрессии производитель передал Силам обороны всю военную технику, которую готовили ранее под экспорт. За полтора года большой войны компания передала Силам обороны около 30 тыс. тонн боеприпасов и вооружения.

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