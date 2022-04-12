В области продолжают происходить ожесточенные бои.

В Запорожской области российские захватнические войска принудительно отправляют мужчин в военкоматы и создают среди полицейских "народную милицию".

Как сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram в области идут ожесточенные бои, но украинские воины удерживают позиции, а на некоторых направлениях оттесняют врага, поэтому ситуация остается контролируемой.

Сообщается, что российские оккупанты проводят рейды по коммунальным заведениям для выявления мужчин призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

Также среди украинских полицейских, из-за запугивания и давления на их близких и семьи, оккупанты создают отряды так называемой "Народной милиции".

При этом, в Мелитопольском районе, по словам местных жителей, оккупанты проводят обыски в квартирах людей - ищут оружие, документы, запасы продовольствия, а также пытаются получить информацию о воинах АТО/ООС военнослужащих ВСУ, сотрудниказ правоохранительных органов Украины.

Кроме того, сложной является ситуация в Энергодаре.

"Оккупационная власть города, создана из предателей и российских оккупантов, использует те же методы давления и репрессий по отношению к мирному населению, что уже использовали на территории Донбасса в 2014-2015 годах", - говорится в сообщении.

Следовательно, оккупанты пытаются полностью изолировать Энергодар, ввести в нем свои порядки, назначают руководителей коммунальных учреждений и заставляют предпринимателей получать специальное разрешение на деятельность, чтобы полностью ее контролировать или запретить.

Отдельно сказано, что в области замечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Запорожской области оккупанты похитили уже 106 граждан, включая журналистов.

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