В городе остановили весь электротранспорт из-за уменьшения лимитов.

На Одесщине сработала система противовоздушной обороны. Россияне ударили ракетами по территории Украины.

"Уважаемые жители Одесского района, враг осуществляет массированный ракетный удар по территории Украины. Уже есть пуски ракет с воздуха и с моря, просим вас оставаться в укрытиях, быть на связи с близкими, не комментировать возможные попадания в соцсетях, чтобы не давать врагу информацию об эффективности осуществленных им атак. Сейчас работает ПВО над территорией Одесского района", - говорится в сообщении Одесской районной военной администрации.

В Одессе были слышны взрывы. О громких звуках также сообщают в соцсетях жители Одесской области.

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Кроме того, в мэрии Одессы сообщили, что городской электротранспорт остановил работу из-за уменьшения лимитов на электроэнергию.

"В связи с уменьшением лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт завершает свою работу. Подвижной состав возвращается в депо", - указано в сообщении.

Ракетный удар по Одессе - что известно

В Одессе после того, как российские оккупанты совершили массированные ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры Украины 5 и 10 декабря 2022 года, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры наблюдались проблемы с работой в том числе общественного электротранспорта. 19 декабря трамваи и троллейбусы после длительного перерыва возобновили свою работу, но утром 29 декабря прекратили работу из-за отмены лимитов.

2 января 2023 года работа городского электротранспорта в Одессе была вновь возобновлена.

Сегодня, 14 января, в ДТЭК сообщили, что через угрозу ракетной атаки в Киеве, Киевской и Одесской областях применяются экстренные отключения света. В компании отметили, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

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