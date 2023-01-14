Соответствующие службы отправят его в кишиневский зоопарк.

На юго-западе Молдовы заметили льва, который гулял с хозяином.

Как сообщило издание Newsmaker, животное, которое не водится в стране, заметили местные рыбаки в Штефанводском районе, он гулял в лесу на берегу Днестра вместе с хозяином. В подтверждение этого местный портал stiri.md. даже выложил видео.

По словам главы инспектората охраны окружающей среды Иона Булмаги, хищнику шесть месяцев и его отправят в зоопарк Кишинева.

Видео дня

"Вчера инспекторы отдела охраны окружающей среды выехали на место происшествия, чтобы расследовать действия человека, которому принадлежит животное. На мужчину составили протокол, животное отправят в зоопарк Кишинева в понедельник", - сообщил Булмага.

Он добавил, что гражданин Молдовы получил льва в подарок от одесского зоопарка в знак благодарности за поддержку украинским беженцам.

Дикие животные из Украины

В сентябре 2022 года на украинско-словацкой границе фотоловушки зафиксировали тигра сбежавшего из хозяйства в селе Стричава на Закарпатье. Об опасном звере предупредили жителей словацкого села Улич на востоке страні. Тигра также зафиксировала фотоловушки примерно в 5 км от села Брезовец.

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