Люди пришли на акцию с флагами Украины и спели гимн.

Украинцы во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе провели патриотичный митинг. Участники акции пришли с флагами Украины и спели гимн.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Отмечается, что патриотичная акция прошла в городском парке. На митинг пришли несколько десятков жителей города.

"По словам очевидцев, сейчас в городском парке патриоты исполняют гимн Украины. На фото несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и жовто-блакитними лентами" – говорится в сообщении.

Участники акции скандировали: "Мелитополь – это Украина".

Стоит отметить, что ранее партизаны Мелитополя приглашали местных жителей на митинг в поддержку Украины 29 мая, который организовало движение "Жовта стрічка".

Как ранее сообщал УНИАН, партизанское движение в Мелитополе достаточно активно. Так, 15 мая стало известно, что в городе обнаружили два трупа. По данным СМИ, это могут быть "высокопоставленные" оккупанты, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны".

Кроме того, в Мелитополе время о времени слышны взрывы. В последний раз украинские партизаны взорвали железнодорожные пути, по которым российские фашисты осуществляли важные логистические перевозки.

Вас также могут заинтересовать новости: